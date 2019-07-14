مقتل وزير النفط لدى داعش في سوريا

2019/07/14 | 10:54

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الأحد 14 يوليو 2019 | 10:47 صباحاً | عدد القراءات : 19

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل وزير النفط لدى عصابات داعش الارهابية المدعو "ثابت صبحي فهد الاحمد" بعملية نوعية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وذكرت القوات السورية خلال بيان، اليوم الاحد، انهم "عثروا ايضا خلال العملية على اسلحة نوعية بمنزله، لافتة الى تفكيك عبوة ناسفة بقرية ابو حمام في ريف دير الزور.

ويعد ثابت من أهم قيادات داعش في منطقة الصور بريف دير الزور، وكان أحد أكبر ممولي داعش والمسؤول عن بيع النفط وتهريبه ويعتبر العقل الاقتصادي لداعش.انتهى1

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