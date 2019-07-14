2019/07/14 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن الشخص الذي عبد الطريق أمام اختراع الحاسوب الشخصي والكلمات المرورية، توفي، يوم الجمعة، بعد مسار علمي حافل قدم فيه خدمة جليلة للبشرية.وأورد المصدر أن فرناندو كرباتو الذي رحل عن 93 عاما، داخل دار للرعاية، كان ممن ساعدوا على اختراع “الكمبيوتر” من خلال تطوير ما يعرف بـ”المشاركة الزمنية” في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبو الكمبيوتر يفارق الحياة بعمر 93 عاما وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الكمبيوتر يفارق الحياة بعمر 93 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الكمبيوتر يفارق الحياة بعمر 93 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).