افتتاح دورة في الإعلام المسموع في محافظة نينوى

2019/07/14 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت في الموصل أعمال الدورة الاعلامية المتخصصة في مجال الإعلام المسموع باشراف نقابة الصحفيين فرع نينوى وبمشاركة 30 متدربا.

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