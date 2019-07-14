النافذة والظلال .. قراءات في تجارب التشكيل العراقي

2019/07/14 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرللشاعر نصير الشيخ كتابه الجديد (النافذة والظلال..قراءات مختارة في التشكيل العراقي) الصادر حديثا عن دار امل الجديدة دمشق- سوريا 2019 وتضمن مهاداً نظرياً عن مفهوم الفن عبر التاريخ وتطوره عبر العصور وما رافقه من فلسفات دفعت به لجتياز حافات الذائقة وصولاً لتخوم الجمال.

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