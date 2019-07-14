ديالى تسجل ادنى معدلات الخطف منذ 16 سنة

2019/07/14 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد، عن تسجيل ادنى معدلات الخطف منذ 16 سنة، عازيا إلى تأمين الطرق البرية والنجاح في تفكيك عدة خلايا وشبكات للخطف وتعاون الاهالي.وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في تصريح لـ/المعلومة/، إن “النصف الاول من 2019 سجل ادنى معدلات الخطف في ديالى خلال 16 سنة”.واضاف […]

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