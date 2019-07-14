2019/07/14 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZfFJ1_CXPm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التميمي- من المفروض شمول شهداء جريمة سبايكر على قانون مؤسسة الشهداء وليس على قانون وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التميمي- من المفروض شمول شهداء جريمة سبايكر على قانون مؤسسة الشهداء وليس على قانون وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).