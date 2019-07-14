مصرف الرافدين يحدد قروض الجامعات والمدارس الاهلية ورياض الاطفال

2019/07/14 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين قروض اصحاب الجامعات والمدارس الأهلية ورياض الأطفال .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه ” ولغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الأهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية تقرر منح قروض لاصحاب الجامعات ورياض الأطفال والمدارس لتوسيع أعمالهم .”.واضاف انه تم تحديد قرض 25 مليون دينار لرياض الأطفال و50 مليون دينار للمدارس […]

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