تأييد أوروبي لمقترح بغداد بشأن عقد مؤتمر إقليمي حول التوترات في الخليج

2019/07/14 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن تأييده لمقترح العراق بشأن عقد مؤتمر إقليمي حول تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، خلال لقائها في بغداد وزير خارجية العراق محمد الحكيم، إن “الاتحاد الأوروبي يشارك العراق سياسة تعامله مع الوضع الصعب في المنطقة”.

وأضافت أن الأولوية بالنسبة لها هو “تجنيب حدوث أي تصعيد، بين واشنطن وحلفائها من دول الخليج من جهة وطهران من جهة أخرى”.

وحذرت المسؤولة الأوروبية أيضاً، “من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للعراق أولاً وقبل كل شيء وما وراء ذلك أيضاً”، دون مزيد من التوضيح.

وأكدت موغيريني، أن “الاتحاد الأوروبي جاهز لدعم فكرة عقد مؤتمر إقليمي حول التوترات في الخليج بين واشنطن وطهران”، لافتة النظر إلى أن “هناك حاجة إلى وقف التصعيد وإيجاد سبل للحوار”.

بدوره، قال وزير خارجية العراق، خلال حديثه مع موغيريني، إن “المنطقة ليست مستعدة لأية حرب جديدة”، مضيفاً “ما زلنا نحارب الإرهاب، إنها حرب لم تنته بعد”.

وشدد على ضرورة “ألا يكون العراق مسرحاً للصراع القائم بين واشنطن وطهران”، مؤكداً بالوقت ذاته على ضرورة أن “تمارس بغداد مع الدول العربية الأخرى، خاصة الكويت وعمان، دوراً داعماً في حل الأزمة”.

KKK

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