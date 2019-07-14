بالوثيقة.. نائب يجمع تواقيع برلمانية لإستجواب وزير الكهرباء

2019/07/14 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

كشف النائب عن البناء رزاق محيبس، اليوم الأحد، عن جمعه تواقيع برلمانية لإستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب

وقال محيبس في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إنه “ايماناً منا بدور ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي ودورنا الرقابي الذي يضمن الحفاظ على ثروات واموال الشعب وحسب السياقات القانونية قررنا جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب تمهيداً لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب”.

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