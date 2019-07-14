طقس مشمس بدرجات حرارة دون 45 مئوية

2019/07/14 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تكون اجواء البلاد لليومين المقبلين مشمسة بدرجات دون 45 مئوية بعدة درجات.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاثنين مشمسا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س بمدى رؤية (8-10 ) كم.وفي المنطقة الشمالية مشمس والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س […]

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