نائب كردي يقترح مبادرة لحل جميع المشاكل في كركوك

2019/07/14 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين، الاحد، ما يطرح من حلول عرقية ومذهبية وطائفية في محافظة كركوك، مقترحاً مبادرة لحل جميع المشاكل والتي جعلت من المحافظة في الاونة الاخيرة “قنبلة موقوتة”.وقال شمس الدين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “جميع الحلول في كركوك المبنية على اسس عرقية […]

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