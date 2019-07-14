2019/07/14 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا تيار الحكمة المعارض، الأحد، الى وقفة جادة وتغيير العديد من السفراء واختيار أشخاص ذو كفاءة، مبينا ان تصريحات السفراء وتحركاتهم في الخارج تجري وفق منظور كتلهم السياسية.وقال النائب عن الحكمة اسعد البدري لـ/المعلومة/ ان “السفارات العراقية في الخارج تحولت الى دكاكين وأماكن لتوظيف عوائلهم وممارسة عملهم الحزبي”.وأضاف البدري، ان “تحركات السفراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: تحركات السفراء العراقيين في الخارج تجري وفق منظور كتلهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة: تحركات السفراء العراقيين في الخارج تجري وفق منظور كتلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).