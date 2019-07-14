سياسيو العراق.. كيف تبدو صورهم في مراحل

2019/07/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتعج مواقع التواصل الاجتماعي في العراق منذ أيام بصور المستخدمين في مرحلة الشيخوخة، الأمر الذي أدى إلى أن يتحوّل "فيس بوك" إلى "دار مسنين" ـ بحسب وصف أحد المستخدمين ـ وتتم معالجة الصور وتحويلها إلى صور تعرض ملامح الشيخوخة عبر تطبيق "face app".

التطبيق الذي تتم عن طريقه معالجة الصور يحاكي الطريقة التي تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير الشعر أو لون البشرة أو الخلفيات في الصور الشخصية

"Face App" تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث تغييرات على الوجه، حيث يستطيع التطبيق التقاط صور جديدة للمستخدم بهذه التغيرات أو التعديل على صور قديمة له، وقد ابتكر البرنامج مجموعة من المبرمجين الروس وتم إصداره في 2016.

ويحاكي التطبيق الطريقة التي تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير الشعر أو لون البشرة أو الخلفيات في الصور الشخصية، وتعتمد درجة الواقعية على الصورة والألوان.

ومنذ يوم الجمعة، 12 تموز/يوليو امتلأ فيسبوك العراق والعالم العربي بصور تظهر مراحل الشيخوخة في وجوه المستخدمين، فيما تناقل ناشطون على فيسبوك صورًا للسياسيين في العراق والمؤثرين على العملية السياسية، بينما أشار بعضهم إلى أن معظم سياسيي العراق هم في خريف العمر وسيخرجهم التطبيق إلى مراحل "الشيخوخة المتأخرة"، فيما رصد "ألترا عراق"، عدة صور، إليكم تفاصيلها:

رئيس الجمهورية برهم صالح

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي

اياد علاوي

هادي العامري

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي

زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني

فالح الفياض

الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي

عمار الحكيم

حنان الفتلاوي

عالية نصيف

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