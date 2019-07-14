متهما مسعود بارزاني بالتدخل السلبي ..نائب كردي يقترح تبني حل دستوري ديمقراطي لمشكلة كركوك

2019/07/14 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرعضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين عن ” رفضه لما يطرح من حلول عرقية ومذهبية وطائفية في محافظة كركوك،مقترحاً مبادرة لحل جميع المشاكل والتي جعلت من المحافظة في الاونة الاخيرة قنبلة موقوتة”.وقال شمس الدين في بيان ان ” جميع الحلول في كركوك المبنية على اسس عرقية او مذهبية اوطائفية مرفوضة،مؤكداً […]

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