2019/07/14 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد قائممقام قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين محمد محمود، الاحد، ان نسبة عودة النازحين إلى القضاء لا تتعدى الـ50%.
وقال محمود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نسبة عودة النازحين إلى قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين لم تتعد الـ50% لغاية الان”، عازيا ذلك إلى “قلة الخدمات”.
وأضاف، أن “المحولات التي يحتاجها مركز القضاء لا يقل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام بيجي: عودة النازحين للقضاء لا تتعدى ٥٠% لهذه الأسباب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد قائممقام قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين محمد محمود، الاحد، ان نسبة عودة النازحين إلى القضاء لا تتعدى الـ50%.
وقال محمود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نسبة عودة النازحين إلى قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين لم تتعد الـ50% لغاية الان”، عازيا ذلك إلى “قلة الخدمات”.
وأضاف، أن “المحولات التي يحتاجها مركز القضاء لا يقل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام بيجي: عودة النازحين للقضاء لا تتعدى ٥٠% لهذه الأسباب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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