قائممقام بيجي: عودة النازحين للقضاء لا تتعدى ٥٠% لهذه الأسباب

2019/07/14 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد قائممقام قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين محمد محمود، الاحد، ان نسبة عودة النازحين إلى القضاء لا تتعدى الـ50%.وقال محمود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نسبة عودة النازحين إلى قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين لم تتعد الـ50% لغاية الان”، عازيا ذلك إلى “قلة الخدمات”.وأضاف، أن “المحولات التي يحتاجها مركز القضاء لا يقل […]

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