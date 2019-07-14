مسؤول محلي بديالى يدعو لفك طلاسم 70 تل اثري يؤرخ لاهم مرحلة حضارية

2019/07/14 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..دعا مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، الى فك طلاسم 70 تل اثري منتشرة جنوب بعقوبة تؤرخ لاهم مرحلة في حضارة وادي الرافدين.وقال رئيس مجلس ناحية بهرز (10كم جنوب بعقوبة) عبد المطلب السامرائي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الاطراف الجنوبية لناحية بهرز تضم نحو 70 تل اثري تمثل بقايا اطلال مملكة اشنونا وممالك […]

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