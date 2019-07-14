اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والتهديد في بغداد

2019/07/14 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اعلنت قيادة علميات بغداد ، اليوم الاحد ، اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والتهديد بالعاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن ” القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة الدورة “.واضافت، انه ” تم اعتقال متهم بالاحتيال […]

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