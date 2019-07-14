2019/07/14 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل ملعب الحبيبية، شرقي العاصمة بغداد، مرحلة الانجاز بنسبة تجاوزت الـ90%، فيما سيتم التشغيل الأولي لمنظومة الخلايا الشمسية نهاية شهر تموز الجاري.ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة صدى، عن مدير المشروع فلاح منفي قوله ان “نسب الانجاز في المشروع تجاوزت الـ90% ونحن حاليا في مرحلة الانهاءات ولم يتبق سوى الشيء القليل في منظومة الكهربائيات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملعب الحبيبية يدخل مرحلة الإنجاز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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