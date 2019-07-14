محافظ النجف : النجف آمنة ولا توجد لدينا مضافات أو حواضن للإرهابيين

2019/07/14 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ النجف لؤي الياسري الحكومة الاتحادية والقيادة العامة للقوات المسلحة إلى تشديد الأمن والمراقبة للحدود الخارجية للعراق عموما ولمدينة النجف بالخصوص لمنع حصول الإرهابيين على حواضن أو مضافات يمكن من خلالها دخولهم إلى المدن الآمنة، .وشدد الياسري، على أن النجف الأشرف مدينة آمنة بمعنى الكلمة ونحن في نقاش مع قيادة شرطة المحافظة لرفع […]

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