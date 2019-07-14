2019/07/14 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة علميات بغداد، الاحد، اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والتهديد بالعاصمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والتهديد بالعاصمة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والتهديد بالعاصمة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والتزوير والتهديد بالعاصمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).