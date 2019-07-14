“ملعب الحبيبية” في مراحل إنجازه الأخيرة والنسب تتجاوز 90% +(صور)

2019/07/14 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل ملعب الحبيبية، شرقي العاصمة بغداد، مرحلة الانجاز بنسبة تجاوزت الـ90%، فيما سيتم التشغيل الأولي لمنظومة الخلايا الشمسية نهاية شهر تموز الجاري. ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة ، عن مدير المشروع فلاح منفي قوله , أن ” نسب الإنجاز في المشروع تجاوزت الـ 90% ونحن حالياً في مرحلة الإنهاءات ولم يتبق سوى الشيء القليل في …

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