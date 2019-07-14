2019/07/14 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر خاصة، امس السبت، عن هوية العنصر التابع لوكالة المخابرات المركزية الامريكية الـ" CIA"، الذي كان الطرف الاخر للمكالمة الهاتفية المسجلة لقائد عمليات الانبار، محمود الفلاحي.

وذكرت المصادر، ان" اسم العميل هو (سعدي محمد عفات العبيدي)، وهو متزوج ولديه ولد وثلاث بنات، مؤكدة أنه من مواليد محافظة الانبار عام 1985، وتحديداً من منطقة البوعلي الجاسم في الشمال الغربي لمدينة الرمادي.واضاف، ان" سعدي العبيدي، ارتبط مع الـ CIA العاملة بالسفارة الامريكية في بغداد منذ عامين، ونشأ ذلك الارتباط في قاعدة التقدم بالحبانية، والتي استقر فيها الوجود الأمريكي، تحت غطاء التحالف الدولي منذ تأسيسه، وكانت بداياته كمصدر للمعلومات عند جهاز مكافحة الإرهاب بين عامي 2012 -2013، مبينة ان اسرته قد نزحت الى منطقة الخالدية اثناء المعارك مع عصابات داعش الإجرامية عام 2015، وتضمن عقد العمل بينه وبين الـ CIA راتبا شهريا مقداره 5000 دولار".واوضح، أن" مكالمات العبيدي والفلاحي التي تم الكشف عنها قبل ايام، جرت اولها يوم 14-6 وتحديداً في الساعة الواحدة ودقيقتين من بعد منتصف الليل، فيما جرت المكالمة الثانية في نفس اليوم وفي الساعة السادسة و39 دقيقة مساء، أما المكالمة الثالثة فقد جرت في اليوم التالي عند الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة مساء".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن هوية عميل الـ CIA الذي ظهر في تسجيل الفلاحي وتوقيتات مكالماته ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن هوية عميل الـ CIA الذي ظهر في تسجيل الفلاحي وتوقيتات مكالماته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).