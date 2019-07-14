2019/07/14 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الاحزاب التركمانية في كركوك يوم السبت بإسناد منصب رئيس الحكومة المحلية للمحافظة بمكونها.

وذكرت الاحزاب التركمانيـــة في بيان مشترك انها “عقدت اجتماعًا في كركـــوك اليوم في مقر حزب القرار التركماني، جرى فيه بحث المستجدات السياسية والامنية في كركوك”.

واضاف البيان ان “الاحزاب التركمانية اكدت على إن استمرار المنهج الإقصائي والاحادي للحزبين الكورديين في اختيار المحافظ غير ملزم لها وكأنه لم يكن، وإن قرارات كركوك يجب ان تتخذ داخل المحافظة لا أن تفرض من خارجها”، حسب تعبير البيان.

وتابع البيان بالقول إن “الاحزاب التركمانية تطالب بأسناد منصب المحافظ للمكون التركماني ولاسيما إن هذا الترشيح قد حظي بموافقة المكون العربي وإن كركوك بحاجة إلى حلول مستدامة توافقية تضمن العيش المشترك لكل المكونات وتحقيق الإدارة المشتركة بنسبة 32%”.

ونوه البيان ان “المجتمعين اكدوا على ضرورة بقاء الأمن اتحاديا وعدم السماح لعودة البيشمركة إلى المحافظة وندعو الحكومة الاتحادية للحفاظ على مكتسبات عملية فرض القانون في كركوك وضرورة دعم القوات الاتحادية عُدة وعددًا للقضاء على فلول داعش التي تحاول تعكير صفو امن المحافظة بين حين وأخر”.

وكان الحزبان الكوردستانيان الرئيسان في اقليم كوردستان قد اعلنا يوم الخميس عن توصلهما الى اتفاق لترشيح “طيب جبار امين” لمنصب محافظ كركوك، وتشكيل لجنة للتفاوض مع المكونات الاخرى في المحافظة والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن تقاسم وتوزيع المناصب كركوك.

واثار الترشيح ردود افعال متشنجة من قبل اطراف سياسية من العرب والتركمان عادين هذا الترشيح انفرادا بالقرار، وخرج العرب بتظاهرات مناهضة للترشيح وسط مركز المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحزاب التركمانية تطالب باسناد منصب محافظ كركوك بمكونها) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحزاب التركمانية تطالب باسناد منصب محافظ كركوك بمكونها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).