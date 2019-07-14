2019/07/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلبت طالبة في السادس الاعدادي مروحتها معها أثناء تأديتها الامتحانات الوزارية .وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لاحدى طالبات السادس الاعدادي وهي تجلب مروحتها معها لتأدية الامتحانات الوزارية.وعدم توفر مكيفات الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة جعل الطالبة تجلب مروحتها في المراكز الامتحانية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبة تجلب مروحة هواء أثناء تأدية امتحانات السادس الاعدادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبة تجلب مروحة هواء أثناء تأدية امتحانات السادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبة تجلب مروحة هواء أثناء تأدية امتحانات السادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).