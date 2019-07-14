أزمة جديدة تهدد عودة نيمار إلى برشلونة

2019/07/14 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أزمة جديدة تهدد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة في الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الضرائب الإسبانية تطالب نيمار بدفع 35 مليون يورو في حالة عودته للعب مع برشلونة"،مشيرة الى ان "الضرائب حققت في السنوات الـ4 التي لعبها نيمار في الليجا رفقة برشلونة، وكذلك في عقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، قبل أن تعلن عن حجم مديونيات النجم البرازيلي.وأوضحت وأفادت ان" الضرائب كانت تحقق أيضًا في قضية انتقال نيمار إلى سان جيرمان وأزمة المكافأة الخاصة به، عقب التوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني، لأن اللاعب أقام لمدة 183 يومًا في إسبانيا عقب التجديد، وبالتالي كان ينبغي أن يعلن دخله السنوي للضرائب"،مبينة ان "نيمار إذا عاد إلى برشلونة ورفض التصالح مع الضرائب فقد يتم حجزه، مع نقل الأزمة إلى المحاكم الإسبانية.وذكرت أن باريس سان جيرمان أعطى الضرائب الإسبانية العقود الموقعة مع برشلونة، ولكن مع الشطب على الأرقام.انتهى

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