2019/07/14 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الاحد، عن عودة 423 نازحا خلال الاسبوع المنصرم من مخيمات النزوح شرقي الموصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة: عودة 423 نازحا خلال الاسبوع الماضي الى مناطق سكناهم في نينوى وكالة خطوة برس.

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