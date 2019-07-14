مصرف الرافدين يحدد قروض 100 مليون دينار لاصحاب الجامعات و75 مليون للمدارس لتوسيع أعمالهم

2019/07/14 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حدد مصرف الرافدين قروض اصحاب الجامعات والمدارس الأهلية ورياض الأطفال والتي تصل الى 100 مليون دينار .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه ولغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الأهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية تقرر منح قروض لاصحاب الجامعات ورياض الأطفال والمدارس لتوسيع أ...

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