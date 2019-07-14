2019/07/14 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الهجرة عن عودة 423 نازحا خلال الاسبوع المنصرم من مخيمات النزوح شرقي الموصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة اكثر من 400 نازحا الى مناطق سكناهم في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة اكثر من 400 نازحا الى مناطق سكناهم في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).