2019/07/14 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت امانة بغداد عن فتح شارع مغلق منذ سنة 2006 جنوب بغداد وذكرت في بيان انه” تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع المسمى شعبياً بخدمي الكهرباء ضمن المحلة 806 حي الاثوريين بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية لتباشر بعدها ملاكات بلدية الدورة بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع المغلق منذ سنة 2006″.

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