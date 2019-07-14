زلزال بقوة 6 درجات يضرب استراليا

2019/07/14 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة، إن" مركزه كان على عمق 33 كيلومترا على بعد نحو 203 كيلومترات من المدينة التي تقع في ولاية أستراليا الغربية.كما يلم لم يرد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات من الزلزال، بحسب “رويترز".انتهى..م.م

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