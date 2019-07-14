عبد المهدي يصدر امرا بترقية مدير الاستخبارات العسكرية

2019/07/14 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مديرية الاستخبارات في صفحتها على "فيس بوك"، إن" القائد العام للقوات المسلحة، أصدر امراً ديوانياً بترقية مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن سعد مزهر العلاق، الى رتبة (فريق ركن)".انتهى..م.م

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