شركة ارامكو ترفع أسعار البنزين في السعودية

2019/07/14 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :سمير قاسم

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، عن تنفيذ زيادة على أسعار البنزين المباع في السوق المحلية، اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن سعر ليتر البنزين 91 أوكتان، صعد بنسبة 6.25 بالمئة إلى 1.53 ريالا (0.408 دولارا)، صعودا من 1.44 ريالا (0.384 دولارا) سابقا.

كذلك، ارتفعت أسعار البنزين 95 أوكتان بنسبة 3.6 بالمئة إلى 2.18 ريالا (0.581 دولارا)، صعودا من 2.10 ريالا (0.56 دولارا) سابقا.

وأرجعت أرامكو -أكبر شركة نفط في العالم- زيادة أسعار البنزين إلى خطط تنفذها لإصلاح أسعار الطاقة المباعة في السوق المحلية.

وبدأت السعودية منذ 2015 تنفيذ زيادات متسارعة في أسعار الطاقة، بالتزامن مع هبوط سعر برميل النفط من متوسط 112 دولارا في 2014، واتخاذها خطوات لتعديل الأسعار قرب الأسعار العالمية.

والسعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بمتوسط 10.4 ملايين برميل يوميا.

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