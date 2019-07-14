تفجيرمنزل يعود لاحد عناصر داعش في هيت

2019/07/14 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علاء طارق

افاد مصدر أمني في شرطة الانبار، اليوم الاحد، بتفجير منزل يعود لأحد عناصر تنظيم داعش وسط قضاء هيت غربي المحافظة.

وقال المصدر ، إن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية فجرت عبوات ناسفة زرعتها داخل منزل يعود لأحد عناصر داعش في منطقة حي البكر وسط قضاء هيت"، مرجحا أن "يكون الحادث بدوافع إنتقامية".

واضاف المصدر، إنه "لم تقع اي اصابات بشرية كون المنزل خالٍ من ساكنيه ومهجور منذ سنتين، لافتا الى أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث واجرت تفتيشا للمنازل المحيطة بالمنزل تحسبا لأي عبوات اخرى قد تستهدف المدنيين الابرياء".

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