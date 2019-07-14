الاتحاد العام للأدباء والكتاب بكربلاء يحتفي بتوقيع كتاب الشاعرة ايمان كاظم والكاتبة سلوى احمد

2019/07/14 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين / فرع كربلاء حفل توقيع للمجموعة الشعرية "فصول الجوزاء" للشاعرة والصحفية إيمان كاظم ولكتاب "تأملات روح" للكاتبة سلوى أحمد ادار امسية حفل توقيع الكتاب الدكتور محمد عبد فيحان وذلك يوم السبت 13/7/2019 في مقر الاتحاد داخل المكتبة المركزية العامة.وشهدت الأمسية حضور عدد غفير من الأدباء والمثقفين والناشطين والإعلاميين.وقالت إيمان كاظم لوكالة نون: ان "الكتاب قد ضم 56 نصاً تُحاكي مزاجَ المرأة الكاتبة المتعاقب بسبب الظروف التي تفرض عليها حالة من الانفراد مع القلم واستنطاق الحالات الشعورية بقالب شعري".وتابعت كاظم حديثها، "لأنّني جوزائية رغم عدم إيماني بالطالع إلا أنني أرى تشابها بالصفات العامة لبرج الجوزاء برج التوأم وإيمان وأضافت "فعلا أنا أختزل أربعة فصول في موسم واحد، فضلاً عن قدرتي على التأقلم والتكيّف مع الأشخاص والأمكنة وحتى مع جرعة كبيرة من الحزن، بينت ان الكتاب "مبوّب لأربعة فصول مع مقدّمة لكل فصل".من جانبها قالت الكاتبة سلوى احمد في وصف كتابها "تأملات كتبتُها،عارفة بحقها حملتني على شغف السطور وراودتني الاحلام في قعرالصمت فجذبني الحنين الى فصول الحرف وقارب بيناسفار المعنى هدوء الأشياء" وأضافت احمد " اسميته تأملات لانه يُحاكي بروحي اصداء الوجود وكتبته دون فواصل لأجمع باقات الحب في إناء الصدق"وأوضحت "ان اليوم كان التكريم في نادي اتحاد الادباء في كربلاء، وكان له الأثر في نفسي وتأملاتي وكان للحضور معنى خاص من دكتور محمد فيحان الى الدكتور غالب الدعمي الى الدكتور احمد الشريفي.وكل الحضور الكرام من أدباء وشعراء وكتاب وحضورعام لحظات قصيرة ستبقى حلم الى ابعد مدى".اختتمت الأمسية بتقديم شهادات تقديرية من قبل اتحاد أدباء كربلاء، قدمها الدكتور غالب الدعمي إلى الشاعرة إيمان كاظم وقدم كذلك احمد الشريفي شهادة تقديرية إلى سلوى احمد.منار قاسم

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