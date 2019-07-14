انتشال جثة طفل قضى غرقاً في كربلاء

2019/07/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الاحد، عن انتشال جثة طفل بالعاشرة من عمره قضى غرقاً في احد الانهر الفرعية داخل قضاء الهندية شرقي المحافظة.وقالت قيادة الشرطة في بيان لها، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "مفارز شرطة النجدة النهرية تلقت نداء استغاثة يفيد بوجود جثة طفل يبلغ العاشرة من عمره قضى غرقاً في نهر الفرات وهو من اهالي منطقة الطنبي داخل قضاء الهندية".

واضاف، أن "بعد البحث والتحري تمكنت وبجهود كبيرة ومتميزة من انتشال الجثة واحالتها الى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



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