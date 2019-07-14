2019/07/14 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة ،اليوم الاحد، عن عودة 423 نازحا خلال الاسبوع المنصرم من مخيمات النزوح شرقي الموصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.نقل بيان صدر عن الوزارة وتلقته وكالة صدى عن مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير،قوله ، إن ” الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة:عودة 423 نازحا الى مناطق سكناهم في مناطق محافظة نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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