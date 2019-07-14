لاعادتهم الى الخدمة.. جهاز مكافحة الارهاب يدعو الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم للمقابلة الشخصية

2019/07/14 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا جهاز مكافحة الارهاب الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم للمقابلة الشخصية بغية اعادتهم للخدمة.وذكر بيان للجهاز انه ” الحاقا بالبيانات السابقة الصادرة من رئاسته وعبر للجنة المركزية الخاصة باستقبال الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم بعد تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤ من الضباط والمراتب من (ذوي الشهداء الدرجة الاولى والثانية (الاب، الام، الاخت، الاخ) والمهجرين قسرا من محافظاتهم […]

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