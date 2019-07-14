2019/07/14 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، بأن بلاده تعيش ظروفا صعبة جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على ايران , مبينا ان الشعب الإيراني سيتخطى هذه الظروف بالتلاحم والوحدة.وقال روحاني في خطاب له خلال زيارته محافظة خراسان الواقعة شمال شرق إيران ان: الولايات المتحدة فشلت في كل محاولاتها الرامية للمساس بطهران، مشددا على أن الانتصار النهائي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرا بالظروف الصعبة لبلاده.. روحاني : الشعب الايراني سيتجاوز الصعوبات بالتلاحم والوحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرا بالظروف الصعبة لبلاده.. روحاني : الشعب الايراني سيتجاوز الصعوبات بالتلاحم والوحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).