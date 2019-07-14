نائب: الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج التحقيق بقضية الفلاحي

2019/07/14 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأحد، عن عرض نتائج التحقيق بقضية التسجيل الصوتي لقائد عمليات الانبار محمود الفلاحي الأسبوع المقبل.وقال عليوي لـ/المعلومة/ ان “قضية التسجيل الصوتي المنسوب لقائد عمليات الانبار محمود الفلاحي والتي تظهر تخابره مع المخابرات الاميركية تشعبت ودخلت فيها تكهنات كبيرة”.وأضاف ان “نتائج التحقيق بالقضية من قبل وزارة […]

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