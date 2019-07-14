الهجرة تعلن عودة 423 نازحا الى مناطق سكناهم في نينوى

2019/07/14 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الهجرة، الاحد، عن عودة 423 نازحا خلال الاسبوع المنصرم من مخيمات النزوح شرقي الموصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل النازحين الذين […]

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