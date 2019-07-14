2019/07/14 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، بيانا جديدا بشأن المفسوخة عقودهم من منتسبيه.وقال الجهاز في بيان تلقت “خطوة برس” إنه “الحاقا بالبيانات السابقة الصادرة من رئاسة جهاز مكافحة الارهاب العراقي تدعو اللجنة المركزية الخاصة باستقبال الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم بعد تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤”.وأضاف البيان: “نتسبينا من الضباط والمراتب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مكافحة الإرهاب يصدر بيانا جديدا بشأن المفسوخة عقودهم وكالة خطوة برس.

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