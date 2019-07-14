2019/07/14 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في المثنى اليوم الاحد القبض على متهم بسرقة هواتف نقالة في المحافظة.وقالت المديرية / شعبة اجرام الخضر في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن مشتكيا حضر إلى الشعبة وطلب إقامة الشكوى ضد متهم قام بسرقة أجهزة الموبايل العائدة له”.وأضاف البيان “تم على الفور جمع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سارق هواتف في المثنى وكالة خطوة برس.

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