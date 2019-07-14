2019/07/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قالت كتلة صادقون النيابية، اليوم الأحد، إن وزيري العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان والثقافة عبد الأمير الحمداني هما “انجح وزيرين” في حكومة عادل عبد المهدي، منتقدةً الاجراءات البطيئة التي تتبعها الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين.وقال النائب عن الكتلة وجيه عباس للمركز الخبري الوطني NNC، إنه “وبشهادة الجميع فان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تحدد “انجح وزيرين” في حكومة عبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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