دولة عربية تحذر حجاجها من طقس السعودية خلال أداء المناسك

2019/07/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصري، الدكتور أحمد عبد العال، اليوم الأحد، الحجاج من بلاده المقبلين على الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج

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