2019/07/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف الفنزويليين في شوارع العاصمة كاراكاس تضامنا مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقامت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بزيارة إلى فنزويلا الشهر الماضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنصار مادورو يتظاهرون ضدّ تقرير للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنصار مادورو يتظاهرون ضدّ تقرير للأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).