2019/07/14 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) نص البيان المشترك لوزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم والممثل السامي/نائب رئيس المفوضيّة الأوروبيَّة فيديريكا موغيريني حول العلاقات العراقـيّة-الأوروبيّة والتعاون الاقليمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيان المُشترَك لوزير الخارجيَّة الحكيم والممثل السامي/نائب رئيس المفوضيّة الأوروبيَّة موغيريني حول العلاقات العراقـيّة-الأوروبيّة والتعاون الاقليمي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيان المُشترَك لوزير الخارجيَّة الحكيم والممثل السامي/نائب رئيس المفوضيّة الأوروبيَّة موغيريني حول العلاقات العراقـيّة-الأوروبيّة والتعاون الاقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).