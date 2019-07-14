2019/07/14 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، إعادة فتح حي الاثوريين، جنوبي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع المسمى شعبياً بخدمي الكهرباء ضمن المحلة 806 حي الاثوريين بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية”.وأضافت أن “ملاكات بلدية الدورة ستباشر بعدها بحملة لتنظيف وتاهيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة فتح حي الآثوريين في الدورة جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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