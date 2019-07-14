2019/07/14 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة خالد الجشعمي اليوم الأحد، عن استجواب ثلاثة وزراء خلال الفصل التشريعي الثالث.وقال الشجعمي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “كتلة الحكمة قدمت رسميا اول طلب لهيئة الرئاسة لاستجواب وزير الزراعة (صالح الحسني) مشفوعا بتواقيع النواب والوثائق والادلة”، مبينا ان “تيار الحكمة ينتظر من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص على رأسهم الحسني..البرلمان يستعد لاستجواب ثلاثة وزراء المركز الخبري الوطني.

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