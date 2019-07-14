الاندبندنت تصف ترامب بـ”المنافق”

2019/07/14 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … وصفت الاندبندنت البريطانية، الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”المنافق”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم يعد من حقها تجاوز الخط الفاصل لكي تقرر من هو الطاغية الذي يجب ان تتبناه ومن يجب ان تطيح به.وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته /المعلومة/، إنه “ليس من حق الولايات المتحدة ان تقول انه يتطلب […]

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