2019/07/14 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض ملاك بلدية الرشيد الى اعتداءات اثناء الواجب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/14 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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